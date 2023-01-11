Ночью на улице Семенова в Новочебоксарске загорелись квартира и общий коридор дома

Одной из возможных причин ЧП специалисты называют поджог. Фото: МЧС Чувашии

Около двух часов ночи в среду, 11 января, в экстренные службы Новочебоксарска поступило сообщение о пожаре в доме №21 по улице Семенова. Там загорелась квартира на первом этаже. Огонь перекинулся в общий коридор, где охватил шесть дверей. Люди не могли самостоятельно выйти на улицу.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 11 человек, в том числе трех детей. Никто не пострадал.

С огнем боролись 24 пожарных и шесть единиц техники. Потушить пламя им удалось спустя почти полчаса.

- По предварительной версии, причиной ЧП мог стать поджог, - сообщают в МЧС Чувашии.

На тушение огня ушло около получаса. Фото: МЧС Чувашии

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