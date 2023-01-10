Выяснение обстоятельств произошедшей в праздники трагедии продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО

После смерти одной из пострадавших в результате серьезного пожара в общежитии на улице Шевченко в Чебоксарах возбудили уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности». Напомним, после того огненного ЧП помощь медиков понадобилась 21 человеку, в том числе 10 детям. Одна из госпитализированных - 19-летняя девушка - скончалась в больнице.

По предварительным данным следствия, причиной того пожара стало неосторожное курении жильца одной из комнат на втором этаже. Подъехать к полыхающему зданию сотрудникам МЧС мешали припаркованные у подъезда машины. Вспыхнувший огонь не могли потушить так долго, что в городе был объявлен режим ЧС муниципального уровня. Ситуацию под личный контроль пришлось взять главе Чувашии Олегу Николаеву.

На данный момент продолжается выяснение обстоятельств происшествия, проводятся необходимые судебные, медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются свидетели, сообщают в следственном управлении СКР по республике.

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