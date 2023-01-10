Олег Нечаев вернулся в казанский «Рубин» и стал ассистентом Уткульбаева

До недавного времени Нечаев был старшим тренером «Кубани». Фото: pfckuban.ru

Как стало известно «КП-Казань», бывший старший тренер «Кубани» Олег Нечаев подписал контракт с «Рубином» и уже отправился с командой на зимние сборы, которые проходят в турецком Белеке.

Напомним, Нечаев работал в столице Татарстана с 2005 по 2007 год, а также долгое время являлся ассистентом Юрия Уткульбаева, который на данный момент является и.о. главного тренера «Рубина». Тренерский тандем работал вместе в нижнекамском «Нефтехимике» и казахстанском «Актобе».

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