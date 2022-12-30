Опубликована программа новогодней ночи 2023 в казанском парке «Черное озеро»

Праздничная программа продлится до 3 утра. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба мэрии Казани

Жители и гости Казани смогут провести новогоднюю ночь в парке «Черное озеро». Для них подготовили праздничную программу с показами кино, танцами и выступлениями артистов, рассказали в Дирекции парков и скверов города.

В 19:00 в парке будут показывать советские фильмы: «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». В 23:30 там можно услышать диджей-сет от Malsi Music, а в 23:50 - традиционное обращение Президента России Владимира Путина.

После боя курантов развлекать гостей будут Дед Мороз со Снегурочкой и кавер-группа Monte Carlo. Гуляния продлятся до трех часов утра.

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