В 2023 году в Казани появится 25 новых троллейбусов и три восстановленных трамвая

С начала 2022 года в столице Татарстана электротранспорт перевез 67,5 миллиона пассажиров. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

В 2023 году МУП «Метроэлектротранс» Казани собирается приобрести 25 новых троллейбусов и восстановить три трамвая. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

С начала 2022 года в столице Татарстана электротранспорт перевез 67,5 миллиона пассажиров, что на 12% больше показателей прошлого года. При этом только метрополитеном воспользовались 30,5 миллионов человек.

Напомним, ранее сообщалось, что износ парка трамваев в Казани составил 32%, а по парку троллейбусов - 58%. Однако финансовой возможности закупить новый транспорт тогда у предприятия не было.

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