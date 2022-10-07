В Казани износ парка трамваев составляет 32%, а троллейбусов - 58%

На рейсы выходят 25 троллейбусов 2007 года выпуска, которые также нужно заменить. Фото: МУП "Метроэлектротранс" Казани.

В пятницу, 7 октября, на парламентских слушаниях Госдумы подняли вопросы о необходимости обновления подвижного состава электротранспорта и износе данной инфраструктуры в регионах. В обсуждении приняли участие также зам руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров и гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Ими было заявлено, что в столице Татарстана необходимо отремонтировать 125 километров предельно изношенных контактных сетей, на что потребуется 533 миллиона рублей и обновить 35 километров кабельных линий, для чего нужно 211 миллионов рублей.

Кроме того, в городе изношено больше половины трамвайных путей, на капитальный ремонт которых понадобится 3,5 миллиарда рублей. Также необходимо реконструировать 5 тяговых подстанций и закупить новое оборудование на сумму около 397 миллионов рублей.

Что же касается износа парка трамваев, то, по информации казанского МУП «Метроэлектротранс», в Казани он составляет 32%, а по парку троллейбусов - 58%. 25 из последних выпущены в 2007 году, пришло время их заменить. Однако финансовой возможности закупить новый транспорт у предприятия нет.

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