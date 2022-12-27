Минниханов исполнил мечту школьника из Набережных Челнов и отправил его в Иннополис

Руслану показали первый в мире коворкинг, который работает с использованием технологии дополнительной реальности. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту 12-летнего Руслана Хабибуллина из Набережных Челнов. В рамках новогодней акции «Елка желаний» мальчик попросил об экскурсии в Иннополис.

В итоге Руслан в сопровождении руководителя Исполкома города Ильдара Хуззятова побывал в лицее, а именно в его учебных аудиториях, кабинетах робототехники и технологии, спортзале, библиотеке и бассейне. Там мальчик также познакомился с первым в мире коворкингом, который работает с использованием технологии дополнительной реальности.

В завершении экскурсии парень прокатился на беспилотном такси и посетил Университет Иннополис, где ему рассказали о правилах приема и особенностях обучения в вузе.

Отметим, что благотворительная акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Ее участниками являются дети с тяжелыми заболеваниями, дети-сироты, ребята из малоимущих семей. Желания ребят может исполнить каждый желающий.

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