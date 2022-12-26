В Казани прокуратура попросила у суда оштрафовать экс-директора МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова на 50 тысяч рублей

Суть самого дела в так сказать не целевой трате бюджетных денег. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этот понедельник, 26 декабря, в Вахитовском районом суде начался процесс над экс-директором МУП «Метроэлектротранс» Асфаном Галявовым, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе прений представитель прокуратуры попросил наказать Галявова штрафом в размере 50 тысяч рублей. Сам подсудимый полностью признал свою вину.

Напомним, речь идет о миллионах бюджетных денег, которые в 2019 году должны были быть потрачены тогда еще действующим директором МУП «Метроэлектротранс» на переобучение сотрудников предпенсионного возраста по нацпроекту «Демография». Но никаких курсов организовано в итоге не было, а сами деньги растворились. Когда все вскрылось, то сначала было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Но в итоге оказалось, что бюджетные деньги никто не воровал, их потратили на другие нужды МУП «Метроэлектротранс». Поэтому действия Галявова квалифицировали как злоупотребление полномочиями.

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