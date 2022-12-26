В Казани стартовал суд над бывшим гендиректором МУП «Метроэлектротранс» Асфаном Галявовым

Ранее обвиняемый написал явку с повинной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 декабря, в Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по делу бывшего гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Галявов, будучи руководителем МУП «Метроэлектротранс», получил 12 миллионов рублей из федерального бюджета на переобучение сотрудников, но потратил их на другие нужны предприятия.

Обвиняемый сам написал явку с повинной. Первое время он был под домашним арестом, а потом мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

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