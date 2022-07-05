Верховный суд Татарстана отпустил экс-главу «Метроэлектротранса» из-под домашнего ареста

Обвиняемый может быть замешан в мошенничестве на 12 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 5 июля, Верховный суд Татарстана рассмотрел аппеляцию по делу экс-главы МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова. Обвиняемый решил обжаловать свой домашний арест и добился того, что его отпустили, избрав в виде меры пресечения запрет определенных действий.

Напомним, Галявова задержали 17 июня. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По некоторым данным, речь идет о хищении 12 миллионов рублей.

Асфан Галявов покинул свой пост на фоне происходивших в Казани ЧП с трамваями. В то время общественный транспорт то на полном ходу слетал с рельс и таранил машины, то загорался в ходе движения.

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