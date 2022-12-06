В Татарстане в 2023 году на реализацию дорожного нацпроекта направят 11,2 миллиарда рублей

1,4 миллиарда рублей пойдут на развитие крупных инфраструктурных проектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Татарстане будет направлено 11,2 миллиарда рублей. Большая их часть - 6,5 миллиарда рублей - будет выделена из бюджета республики, а оставшаяся - из федеральной казны. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы Минтранспорта региона Артем Чукин.

По его словам, 5,8 миллиарда рублей уйдут на ремонт дорог регионального значения и комплексное развитие транспортной структуры городских агломераций, а 1,4 миллиарда рублей - на развитие крупных инфраструктурных проектов. Еще 3,8 миллиарда рублей необходимы для приведения в нормативное состояние оставшихся дорог и искусственных сооружений.

Средства также направят и на закрытие финансирования ремонта дорог по улицам Несмелова, Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева и строительство второго участка Вознесенского тракта в Казани.

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