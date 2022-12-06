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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:51

В Татарстане в 2023 году на реализацию дорожного нацпроекта направят 11,2 миллиарда рублей

Большая часть этих средств будет выделена из бюджета республики
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
1,4 миллиарда рублей пойдут на развитие крупных инфраструктурных проектов.

1,4 миллиарда рублей пойдут на развитие крупных инфраструктурных проектов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Татарстане будет направлено 11,2 миллиарда рублей. Большая их часть - 6,5 миллиарда рублей - будет выделена из бюджета республики, а оставшаяся - из федеральной казны. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы Минтранспорта региона Артем Чукин.

По его словам, 5,8 миллиарда рублей уйдут на ремонт дорог регионального значения и комплексное развитие транспортной структуры городских агломераций, а 1,4 миллиарда рублей - на развитие крупных инфраструктурных проектов. Еще 3,8 миллиарда рублей необходимы для приведения в нормативное состояние оставшихся дорог и искусственных сооружений.

Средства также направят и на закрытие финансирования ремонта дорог по улицам Несмелова, Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева и строительство второго участка Вознесенского тракта в Казани.

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