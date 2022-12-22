Комитет Госсовета Татарстана доработает пакет поправок в Конституцию республики о наименовании президента региона

По мнению депутатов, богатая история Татарстана должна быть отражена при определении наименования органов публичной власти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе очередного заседания члены комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению решили доработать пакет поправок в Конституцию республики. Это они объяснили тем, что в законопроекте не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.

По мнению депутатов, такая возможность предусмотрена Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России". Однако в поправках этот момент не учли. В связи с этим у членов Госсовета республики возник вопрос о причинах отсутствия данной возможности, так как богатая история региона должна быть отражена при определении наименования органов публичной власти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госсовет региона уже был внесен данный проект поправок, где президент Татарстана должен бы быть переименован в главу республики. Напомним, это необходимо сделать согласно федеральному закону о публичной власти в стране. У Татарстана на это есть время до января 2023 года.

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