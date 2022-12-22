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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:34

Комитет Госсовета Татарстана доработает пакет поправок в Конституцию республики о наименовании президента региона

Это решение было принято в связи с отсутствием в законопроекте возможности наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По мнению депутатов, богатая история Татарстана должна быть отражена при определении наименования органов публичной власти.

По мнению депутатов, богатая история Татарстана должна быть отражена при определении наименования органов публичной власти.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе очередного заседания члены комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению решили доработать пакет поправок в Конституцию республики. Это они объяснили тем, что в законопроекте не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.

По мнению депутатов, такая возможность предусмотрена Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России". Однако в поправках этот момент не учли. В связи с этим у членов Госсовета республики возник вопрос о причинах отсутствия данной возможности, так как богатая история региона должна быть отражена при определении наименования органов публичной власти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госсовет региона уже был внесен данный проект поправок, где президент Татарстана должен бы быть переименован в главу республики. Напомним, это необходимо сделать согласно федеральному закону о публичной власти в стране. У Татарстана на это есть время до января 2023 года.

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