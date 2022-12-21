В Госсовет Татарстана внесен законопроект о переименовании президента республики в главу региона

Татарстан - единственный регион России, где сохранилась должность президента. Фото: Пресс-служба президента РТ

В Госсовет Татарстана внесен проект поправок о переименовании должности руководителя республики. В настоящее время официальная должность Рустама Минниханова называется президент республики. Теперь, по всей вероятности, он станет главой региона. Об этом сообщает телеграм-канал ТАСС.

"Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", — говорится в тексте проекта.

На данный момент Татарстан - единственный регион России, где сохранилась должность президента. Все может измениться уже 23 декабря. В этот день депутаты могут обсудить изменение названия должности руководителя РТ.