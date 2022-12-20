По словам руководителя региона, уходящий год был непростым, но сплоченная работа помогает преодолевать трудности. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 20 декабря, в Казанском Кремле состоялось вручение государственных наград России и Татарстана. Особо отличившихся местных жителей лично наградил глава республики Рустам Минниханов. В своей речи он отметил, что уходящий год был непростым, но сплоченная работа помогает преодолевать трудности.

- Особые слова признательности сегодня звучат в адрес присутствующих в этом зале Героев Российской Федерации Марата Равильевича Алыкова и Рафика Рашитовича Ихсанова, депутата Государственной Думы РФ Ирека Борисовича Богуславского, руководителей предприятий и общественных организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, меценатов и волонтеров. Вы все – яркий пример патриотизма и гуманизма, - заявил Минниханов.

После он также поблагодарил представителей науки, культуры и искусства.

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