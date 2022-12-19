Мэр Казани Ильсур Метшин наградил активистов и депутатов, внесших вклад в развитие города

Горожане были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Фото: Денис Гордийко, мэрия Казани

В понедельник, 19 декабря, состоялась XIX сессия Казгордумы четвертого созыва. В ходе нее мэр города Ильсур Метшин вручил награды местным жителям, внесшим вклад в развитие столицы Татарстана.

Звания «Заслуженный учитель Татарстана» удостоился директор школы-интерната «Солнце» Павел Шмаков, а благодарности главы республики - первый замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Ильсур Хисматуллин.

За заслуги в области здравоохранения почетной грамотой награжден замглавы Минздрава региона Владимир Жаворонков. Благодарности от мэра Казани получили директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова и слесарь аварийно-восстановительных работ МУП «Водоконал» Ильяс Абдуллин.

Почетными грамотами также были отмечены горожане, которые вносят вклад в организацию и сбор гуманитарной помощи для родственников мобилизованных и жителей новых субъектов России. В их числе оказались: гендиректор «Нефис косметикс» Дина Лаврикова, учредитель общества «Плодоовощная база» Назим Малаев и президент общества «Агава» Владимир Малыгин.

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