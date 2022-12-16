При этом в республике введут обязательный масочный режим в медицинских учреждениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане не будут вводить масочный режим в общественном транспорте. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Минтранса республики Фарит Ханифов.

По его словам, таких задач ведомство в ближайшее время не ставит. Однако в любом случае, он советуем татарстанцам не расслабляться и позаботиться о своем здоровье, нося медицинские маски в общественных местах.

Напомним, в республике вводится обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских организации независимо от форм собственности и для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

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