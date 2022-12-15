В Татарстане отдали под суд экс-воспитательницу детсада, которая била по лицу двухлетнюю девочку

Женщина предстанет перед законом в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится к логичному итогу история с издевательством над двухлетними воспитанниками детсада «Звездочка». За руку, а точнее за видео, была привлечена одна из воспитательниц. Временная работница дошкольного учреждения засняла, то, что 35-летняя женщина творила над детьми, которые в силу возраста даже потом не могли рассказать родителям о случившемся. Видео попало в руки одной из матерей, и та опубликовала его в соцсети. Данную запись увидели правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации».

К этому времени скандал разросся и воспитательницу уволили, но от ответственности ее это не спасло. Расследование уголовного дела завершено, и его материалы были направлены на рассмотрение в суд.

- Причастность к совершению данного преступления женщина уже признала, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По версии следствия, 20 октября, находясь на рабочем месте, женщина нанесла удары по лицу и ногам двухлетней девочке за то, что та заплакала. Пока экс-воспитательницы вменяют только этот факт из заснятого в детсаду видео.

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