Еще 20 членов Общественной палаты определил Госсовет Татарстана. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов утвердил 20 новых членов Общественной палаты республики. Указ об этом опубликован на его официальном сайте.

Так, в состав Совета, в том числе, вошли директор экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова, руководитель Фонда поддержки людей, оказавшихся в сложной ситуации «Мы вместе» Анна Мубаракшина, первый заместитель муфтия Татарстана Хасанов Ильфар хазрат, директор общеобразовательной школы-интерната «Лицей им. Николая Лобачевского» Елена Скобельцына.

По региональному закону в состав Общественной палаты республики входят 60 человек. Треть из них утверждается руководителем региона, треть – Госсоветом Татарстана, а остальных избирают уже утвержденные члены данного госоргана.

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