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НовостиОбщество13 декабря 2022 15:22

Военком Советского района Казани передал мобилизованным "УАЗ" с гуманитарной помощью

В подготовке и техническом обслуживании машины приняли участие сотрудники ПАТП-2
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам военного комиссара Ильхама Мидхатова, "УАЗ" часто выезжал на поисковые экспедиции во время ВОВ и Гражданской войны. Фото: телеграм-канал администрации Советского района Казани

По словам военного комиссара Ильхама Мидхатова, "УАЗ" часто выезжал на поисковые экспедиции во время ВОВ и Гражданской войны. Фото: телеграм-канал администрации Советского района Казани

Военком Советского района Казани во вторник, 13 декабря, передал мобилизованным "УАЗ" с гуманитарной помощью. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация района.

По словам военного комиссара Ильхама Мидхатова, этот автомобиль часто выезжал на поисковые экспедиции во время ВОВ и Гражданской войны. При этом он всегда возвращался домой.

- Машина всегда возвращалась обратно. Вернётся и сейчас вместе с нашими ребятами, - заявил военный комиссар.

Отметим, в подготовке и техническом обслуживании "УАЗа" приняли участие сотрудники ПАТП-2.

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