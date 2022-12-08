Госорганы Татарстана обяжут создать страницы в соцсетях для освещения своей деятельности

Соответствующий федеральный законопроект вступил в силу с 1 декабря 2022 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Государственные органы Татарстана и подведомственные им учреждения будут обязаны создать страницы в соцсетях, чтобы освещать в них свою деятельность. Региональный законопроект обсудили на заседании Комитета по госстроительству и местному самоуправлению республики.

Республиканский закон приведут в соответствие с аналогичным федеральным законом, вступившем в силу с 1 декабря 2022 года, объяснил первый замглавы Минцифры Татарстана Илья Начвин. Согласно распоряжению Правительства России, власти будут обязаны вести страницы во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» и выкладывать туда актуальную информацию.

Отметим, что страницы в соцсетях есть почти у всех органов власти Татарстана: главы республики, руководителей городов и районов, администраций, министерств и других ведомств.

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