Минкульт Татарстана и Третьяковская галерея подписали соглашение о сотрудничестве

На подписании соглашения присутствовал Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 14 декабря, Министерство культуры Татарстана и Третьяковская галерея подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает реализацию совместных проектов в области культуры и туризма, а также их освещение на территории республики.

Среди прочего стороны будут содействовать друг другу в организации и проведении выставочных проектов с привлечением фондов Третьяковской галереи и произведений искусства из фондов музеев Татарстана, сообщает пресс-служба правительства региона.

На подписании соглашения присутствовал и глава республики Рустам Минниханов, который находится в Москве с рабочей поездкой. В рамках нее он ранее встретился со студентами РНИМУ им. Пирогова.

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