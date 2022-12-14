Глава Татарстана встретился со студентами РНИМУ и пригласил их на практику в республику

Рустам Минниханов встретился со студентами из Татарстана. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 14 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов побывал в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова (РНИМУ). О визите в вуз он рассказал в своем telegram-канале.

Минниханов встретился со студентами из Татарстана и пригласил их пройти практику у себя на родине. Он также отметил, что ребятам повезло учиться в одном из мировых центров медицины.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram