В Казани закрылся последний супермаркет «Эдельвейс»

Новый супермаркет расположится на площади трех тысяч квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В торговом центре на улице Петербургская закрылся последний в Казани супермаркет «Эдельвейс». Там в четверг, 15 декабря, на его месте должны открыть магазин голландского бренда Eurospar, сообщает «Бизнес Онлайн».

Новый супермаркет расположится на площади трех тысяч квадратных метров. Это будет уже восьмая точка Eurospar в городе. Первая была открыта еще в 2014 году.

Напомним, ранее в казанском ГУМе вместо «Эдельвейса» открылся «Магнит». Эта сеть взяла в долгосрочную аренду 56 казанских магазинов «Эдельвейс»

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