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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:25

В Казани закрылся последний супермаркет «Эдельвейс»

На его месте откроют магазин голландского бренда Eurospar
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Новый супермаркет расположится на площади трех тысяч квадратных метров.

Новый супермаркет расположится на площади трех тысяч квадратных метров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В торговом центре на улице Петербургская закрылся последний в Казани супермаркет «Эдельвейс». Там в четверг, 15 декабря, на его месте должны открыть магазин голландского бренда Eurospar, сообщает «Бизнес Онлайн».

Новый супермаркет расположится на площади трех тысяч квадратных метров. Это будет уже восьмая точка Eurospar в городе. Первая была открыта еще в 2014 году.

Напомним, ранее в казанском ГУМе вместо «Эдельвейса» открылся «Магнит». Эта сеть взяла в долгосрочную аренду 56 казанских магазинов «Эдельвейс»

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