В казанском ГУМе вместо «Эдельвейса» откроется «Магнит»

В конце ноября 2021 года «Магнит» взял в долгосрочную аренду 56 местных точек «Эдельвейса». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда «Эдельвейс» в казанском ГУМе закрылся, сообщалось, что магазин ждет реконструкция. Однако сейчас на здании появились объявления о поиске сотрудников в «Магнит», из чего можно сделать вывод, что после ремонта в торговом центре откроется уже другой продуктовый.

Напомним, в конце ноября 2021 года «Магнит» взял в долгосрочную аренду 56 казанских магазинов «Эдельвейс». Все эти точки должны были быть переведены под новый бренд к концу марта текущего года.

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