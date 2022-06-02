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Общество2 июня 2022 7:02

В казанском ГУМе вместо «Эдельвейса» откроется «Магнит»

Сейчас в магазине идет ремонт
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В конце ноября 2021 года «Магнит» взял в долгосрочную аренду 56 местных точек «Эдельвейса».

В конце ноября 2021 года «Магнит» взял в долгосрочную аренду 56 местных точек «Эдельвейса».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда «Эдельвейс» в казанском ГУМе закрылся, сообщалось, что магазин ждет реконструкция. Однако сейчас на здании появились объявления о поиске сотрудников в «Магнит», из чего можно сделать вывод, что после ремонта в торговом центре откроется уже другой продуктовый.

Напомним, в конце ноября 2021 года «Магнит» взял в долгосрочную аренду 56 казанских магазинов «Эдельвейс». Все эти точки должны были быть переведены под новый бренд к концу марта текущего года.

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