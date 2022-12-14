В ночь на 14 декабря с улиц Казани вывезли более 14 тысяч тонн снега

В течение дня снег планируют вывезти с участков более 17 улиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 14 декабря с улиц Казани было вывезено 14,4 тысячи тонн снега. Для устранения гололеда на дорогах использовали 30 тонн реагента и 402 тонны смеси из соли и песка, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего в уборке в ночное время были задействованы 81 дорожный рабочий и 410 единиц техники. Днем к очистке дорог от осадков уже подключились 665 человек и 404 спецмашины. В течение дня снег планируют вывезти с участков более 17 улиц.

Напомним, ранее глава Исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров заявил, что машины, которые будут мешать уборке снега, могут эвакуировать на штрафстоянку.

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