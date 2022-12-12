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НовостиОбщество12 декабря 2022 16:09

В Казани машины, мешающие уборке снега, могут увезти на штрафстоянку

Речь идет о машинах, оставленных под знаками, запрещающими остановку и парковку
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
вопрос о вывозе автомобилей будет проработан Госавтоинспекцией Татарстана и Исполкомом Казани.

вопрос о вывозе автомобилей будет проработан Госавтоинспекцией Татарстана и Исполкомом Казани.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани машины, которые будут мешать уборке снега, могут забрать на штрафстоянку. Об этом сообщили 12 декабря в ходе делового понедельника.

Глава Исполкома города Рустем Гафаров обратился к горожанам с просьбой не оставлять транспорт под знаками. Он также заявил, что вопрос о вывозе автомобилей будет проработан с Госавтоинспекцией Татарстана.

На штрафстоянке могут оказаться машины, оставленные под знаками, запрещающими остановку и парковку транспорта.

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