Военнослужащие из Татарстана получили два «УАЗа» от жителей Верхнеуслонского района

Главы сельских поселений Верхнеусловского района лично передали мобилизованным автомобили. Фото: пресс-служба Администрации Верхнеуслонского района Татарстана

Жители Верхнеуслонского района Татарстана передали землякам, находящимся в зоне спецоперации, два автомобиля «УАЗ». Приобрести транспорт удалось благодаря средствам, предоставленным спонсорами, просто неравнодушными людьми и главой муниципалитета, говорят местные власти.

- Нам удалось не только приобрести два «УАЗа», но и доукомплектовать их колесами и другим необходимым, подготовить их к отправке и собственно транспортировать их, - заявил глава Кураловского сельского поселения Роман Тарасов.

Также на собранные деньги были приобретены продукты, в том числе тушенка. Главы сельских поселений Верхнеуслонского района лично доставили все это бойцам. По их словам, военнослужащие находятся в хорошем настроении.

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