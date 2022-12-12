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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:26

С 9 по 11 декабря в Казани зарегистрировали 26 случаев простоя электротранспорта

Одной из причин этого стало обледенение контактной сети
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для того, чтобы не допустить обледенения контактной сети, на линию были выпущены дополнительный троллейбусы.

Для того, чтобы не допустить обледенения контактной сети, на линию были выпущены дополнительный троллейбусы.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 9 по 11 декабря, в дни снегопадов и ледяного дождя, в Казани было зарегистрировано 26 случаев простоя электротранспорта. Это было связано с обледенением контактной сети. Об этом на "Деловом понедельнике" сообщил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

По его словам, в столице Татарстана практически не произошло ДТП. Однако даже единичные случаи приводили к существенному затору. В выходные дни, 10 и 11 декабря, из-за ледяного дождя на линию были выпущены дополнительный троллейбусы, чтобы не допустить обледенения контактной сети.

Кроме того, сложности на дорогах возникали и из-за несвоевременно расчищенных автобусных карманов и зон остановки общественного транспорта на конечных пунктах. В связи с этим автобусы застревали и выходили на рейсы с опозданием.

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