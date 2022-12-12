С 9 по 11 декабря в Казани зарегистрировали 26 случаев простоя электротранспорта

Для того, чтобы не допустить обледенения контактной сети, на линию были выпущены дополнительный троллейбусы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 9 по 11 декабря, в дни снегопадов и ледяного дождя, в Казани было зарегистрировано 26 случаев простоя электротранспорта. Это было связано с обледенением контактной сети. Об этом на "Деловом понедельнике" сообщил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

По его словам, в столице Татарстана практически не произошло ДТП. Однако даже единичные случаи приводили к существенному затору. В выходные дни, 10 и 11 декабря, из-за ледяного дождя на линию были выпущены дополнительный троллейбусы, чтобы не допустить обледенения контактной сети.

Кроме того, сложности на дорогах возникали и из-за несвоевременно расчищенных автобусных карманов и зон остановки общественного транспорта на конечных пунктах. В связи с этим автобусы застревали и выходили на рейсы с опозданием.

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