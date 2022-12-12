Аэропорт Казани возобновил полеты в штатном режиме

Для пассажиров задержанных рейсов будут работать представили авиакомпаний. Фото: Иван ВИСЛОВ

Международный аэропорт "Казань" объявил, что возобновил работу в штатном режиме. Ранее его закрывали из-за плохих метеоусловий - бокового ветра с порывами до 15 метров в секунду и ледяного дождя. Самолеты не принимались до 4 часов утра понедельника, 12 декабря.

С пассажирами задержанных рейсов будут работать представители авиакомпаний.

Отметим, до 15 декабря продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Кроме того, есть вероятность, что будут перенесены даты и время вылета международных рейсов.

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