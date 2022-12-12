В результате ДТП на трассе Чистополь-Нижнекамск пострадали двое детей и водитель

Авария произошла утром 12 декабря на 49 километре дороги. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Утром в понедельник, 12 декабря, на 49 километре автодороги Чистополь-Нижнекамск столкнулись автомобили «ВАЗ» и Volkswagen. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки на высокой скорости выехал на встречную полосу.

В результате аварии пассажиры иномарки - дети в возрасте трех и пяти лет, получили травмы. Они находились в специальных автокреслах, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий.

Еще одним пострадавшим стал 45-летний водитель «ВАЗа» - мужчине потребовалась госпитализация, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

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