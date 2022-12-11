В результате ДТП в Марий Эл погибла пожилая пара и пострадали дети

Авария произошла на 78 километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 8:20 в воскресенье, 11 декабря, на 78 километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» в Куженерском районе столкнулись автомобили KIA и «Лада Гранта». По предварительным данным, 36-летний водитель иномарки не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречку, где и произошло ДТП.

От полученных травм 61-летний водитель «Лады» и его 56-летняя пассажирка скончались на месте аварии. Водитель и три пассажира иномарки, среди которых двое детей в возрасте семи и девяти лет, госпитализированы, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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По предварительным данным, водитель иномарки не учел погодных условий и не справился с управлением. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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