К осени 2024 года из аэропорта Казани запустят более 30 внутренних и международных рейсов

Частота перелетов по ряду направлений будет увеличена. Фото: пресс-служба Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая

В среду, 16 ноября, Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая подписал соглашение по стратегическому партнерству в сфере развития маршрутной сети с одной из крупнейших российских авиакомпаний. Согласно документу, к осени 2024 года из столицы Татарстана должно быть запущено более 30 внутренних и международных рейсов.

Отмечается, что уже летом 2023 года к существующим 13 авиамаршрутам из Казани добавятся полеты в Горно-Алтайск, Владикавказ, Красноярск и Барнаул. Частота перелетов по ряду других направлений будет увеличена, сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

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