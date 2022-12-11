В непогоду на трассе в Марий Эл произошло серьезное ДТП с двумя погибшими

Авария случилась на 8 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около пяти часов вечера в субботу, 10 декабря, на восьмом километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и Hyundai, которые ехали во встречных направлениях.

От полученных травм на месте аварии погибли водитель и пассажирка отечественной легковушки. Водитель и пассажирка иномарки также получили травмы, но выжили и были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

Погибшие - водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2109». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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