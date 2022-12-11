За сутки в Татарстане выявили 100 новых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни продолжает составлять всего 3,9%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев СOVID-19. Так, за минувшие сутки болезнь подтвердилась сразу у 100 человек (это на пять человек больше, чем было накануне). Вместе с тем в республике госпитализировали 21 зараженного и выписали 68 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 11 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус в республике был диагностирован 191 451 человеку, 188 333 из которых выздоровели, а 2 007 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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