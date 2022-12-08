У депутатов Горсовета Набережных Челнов выявили COVID-19 и ОРВИ

Народных избранников попросили вакцинироваться и соблюдать меры профилактики вирусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 8 декабря, в Набережных Челнах состоялось XVIII заседание городского совета. На нем присутствовали лишь 27 из 44 депутатов. По словам мэра Наиля Магдеева, как минимум семеро из отсутствовавших болеют. Кто коронавирусом, кто ОРВИ.

Чтобы число больных не увеличивалось, градоначальник попросил депутатов вакцинироваться и соблюдать меры профилактики болезней.

Напомним, ранее сообщалось, что в татарстанского автограде выявили рост случаев заражения COVID-19. Кроме того, местные жители стали все чаще болеть гриппом H1N1, который также называют «свиным».

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