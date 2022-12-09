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НовостиОбщество9 декабря 2022 5:06

Застройщик элитного поселка в Татарстане расплатился с долгами по налогам и вернул себе КПП

Помимо задолженных 10 миллионов бизнесмену пришлось заплатить еще 680 тысяч рублей исполнительного сбора
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчина мог потерять имущество, если бы продолжил игнорировать приставов. Фото: УФССП по Татарстану

Мужчина мог потерять имущество, если бы продолжил игнорировать приставов. Фото: УФССП по Татарстану

Стало известно, что застройщик элитного коттеджного поселка в Тукаевском районе, который задолжал налоговой порядка 10 миллионов рублей, расплатился с долгами. Сделал он это только после того, как приставы арестовали контрольно-пропускной пункт и земельный участок на въезде в поселок. Мужчина мог и вовсе потерять имущество, если бы в конце концов не заплатил.

- Индивидуальный предприниматель начал платить налоги частичными выплатами. Кроме основного долга, бизнесмен оплатил и исполнительский сбор в размере более 680 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Теперь КПП и земля будут возвращены собственнику.

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