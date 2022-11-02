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НовостиОбщество2 ноября 2022 8:10

В Татарстане приставы арестовали КПП и участок на въезде в элитный коттеджный поселок

Дело в том, что застройщик объекта задолжал налоговой порядка 10 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Если должник не расплатиться, его имущество будет выставлено на торги. Фото: УФССП по Татарстану

Если должник не расплатиться, его имущество будет выставлено на торги. Фото: УФССП по Татарстану

Застройщик элитного коттеджного поселка в Тукаевском районе задолжал налоговой инспекции Татарстана около 10 миллионов рублей. Ни добровольно, ни по решению суда платить он не хотел, а потому приставам пришлось арестовать контрольно-пропускной пункт (КПП) и земельный участок на въезде в поселок.

Теперь должник не может проводить какие-либо действия по распоряжению данным имуществом. Если он не расплатиться с долгами, КПП и участок выставят на торги, сообщили в УФССП по республике.

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