В Татарстане приставы арестовали КПП и участок на въезде в элитный коттеджный поселок

Если должник не расплатиться, его имущество будет выставлено на торги. Фото: УФССП по Татарстану

Застройщик элитного коттеджного поселка в Тукаевском районе задолжал налоговой инспекции Татарстана около 10 миллионов рублей. Ни добровольно, ни по решению суда платить он не хотел, а потому приставам пришлось арестовать контрольно-пропускной пункт (КПП) и земельный участок на въезде в поселок.

Теперь должник не может проводить какие-либо действия по распоряжению данным имуществом. Если он не расплатиться с долгами, КПП и участок выставят на торги, сообщили в УФССП по республике.

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