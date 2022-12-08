На переправе Аракчино-Верхний Услон в Татарстане заработало судно на воздушной подушке

Перебраться с одного берега на другой можно ежечасно: с 6.00 до 19.00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 8 декабря, на переправе Аракчино-Верхний Услон запущено судно на воздушной подушке. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

Перебраться с одного берега на другой можно ежечасно: с 6.00 до 19.00. Проезд стоит 120 рублей, с собой можно бесплатно взять ручную кладь. Провезти багаж, которому нужно отдельное место, стоит 50 рублей.

Напомним, ранее МЧС Татарстана сообщили о том, что в республике зимой заработают четыре ледовые переправы.

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