В Татарстане этой зимой планируют открыть четыре ледовые переправы

Переправы появятся в Зеленодольске, Аракчино, Нижнекамске и Елабуге. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Татарстане откроют четыре ледовые переправы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Главного управления ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.

По его словам, эти переправы будут открыты, когда толщина льда в водоемах будет превышать 20 сантиметров. Их оборудуют в Зеленодольске, Аракчино, Нижнекамске и Елабуге. Благодаря ледовым переправам водители и пешеходы смогут быстро добраться до соседних поселков и сел.

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