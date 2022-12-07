В Набережных Челнах наблюдается рост заболеваемости свиным гриппом

В этой ситуации верным решением называют вакцинацию. Фото: Александр БОЙКО

В Набережных Челнах наблюдается рост заболеваемости гриппом H1N1 - свиным гриппом. Об этом на пресс-конференции в Исполкоме города сообщила заместитель главного врача по медицинской части местной инфекционной больницы Татьяна Аглямова.

По ее словам, за последнюю неделю в городе именно грипп H1N1 является преобладающим. Он может вызвать такие осложнения, как отит, ринит, пневмония, а также энцефалит, вызывающий паралич. В этой ситуации верным решением называют вакцинацию. Ее можно ставить одновременно с другими прививками.

Отметим, в группу риска относятся дети до двух лет, лица старше 60 лет, беременные женщины, аллергики и люди с различными заболеваниями.

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