Ранее в регион привезли последнюю партию вакцины от болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, прививку от гриппа в Татарстане сделали почти 1,8 миллиона человек. Это примерно 92% от общего плана по республике, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Ранее в республику привезли последнюю партию вакцины против свиного гриппа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане уже выявили первый в эпипдсезоне штамм гриппа H1N1 2009 года - «свиной грипп». Долгое его отсутствие снизило естественный иммунитет местных жителей к этой болезни.

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