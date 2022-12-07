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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:42

Мэр Казани посетил отремонтированный центр досуга для инвалидов «Мечта»

Ильсур Метшин вручил руководителю сертификат на развитие учреждения
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В центре проводятся занятия по рисованию и рукоделию для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: пресс-служба мэрия Казани

В центре проводятся занятия по рисованию и рукоделию для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: пресс-служба мэрия Казани

В среду, 7 декабря, мэр Казани Ильсур Метшин побывал в отремонтированном центре досуга для инвалидов «Мечта». Здесь провели капитальный ремонт, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Градоначальник оценил обновленные помещения, побеседовал с сотрудниками и осмотрел работы воспитанников. Он также вручил руководителю центра сертификат на развитие учреждения.

В центре досуга для инвалидов «Мечта» регулярно проводятся занятия по рисованию и рукоделию для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего учреждение посещают порядка 60-70 семей. Недавно в центре стартовали сеансы канистерапии, которые проводятся с помощью обученного лабрадора.

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