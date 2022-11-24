С 1 декабря в Казани стартуют сеансы канистерапии для детей с ОВЗ

Канистерапия - это метод лечения и реабилитации при помощи собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря в Казани начнут проводить сеансы канистерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для ребят с нарушениями слуха и ментальной инвалидностью. Они будут проходить по четвергам с 12:00 до 14:00 по адресу: улица Павлюхина, 120, сообщает пресс-служба АНО «Добрая Казань».

Канистерапия - это метод лечения и реабилитации, проводимый при помощи специально обученных собак. Взаимодействие детей и животных помогает в социализации, ребята учатся дрессировать собак и ухаживать за ними.

Занятия будет проводить победитель грантового конкурса «Лапа дружбы» Дмитрий Дудкин и сурдопереводчик. Помогать им будет лабрадор по кличке Центурия Эль Гранте.

Записаться на канистерапию можно двумя способами: через группу «Доброй Казани» и по телефону 8 (906) 113-32-36.

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