КНИТУ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подписали соглашение о сотрудничестве

7 декабря в рамках Татарстанского машиностроительного форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области образования и научно-исследовательской деятельности между КНИТУ и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Соглашение подписали врио ректора КНИТУ Юрий Казаков и ректор СПбПУ Андрей Рудской в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В церемонии также приняли участие врио главы ДНР Денис Пушилин, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Вячеслав Шпорт, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Отметим, что оба вуза уже работают над рядом проектов. Например, реализуется совместная сетевая программа магистратуры по бионанотехнологии. При содействии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на платформе Coursera был размещен англоязычный онлайн-курс Smart materials в рамках междисциплинарной сетевой программы магистратуры по материаловедению. Совместный онлайн-курс по физико-химии полимеров выложен на платформе «Открытое образование». В течение трех лет Питерский политех проводит курсы повышения квалификации для преподавателей КНИТУ в области дистанционного образования. Кроме того, Питерский Политех является активным участником международной сетевой научно-практической конференции по инженерному образованию «Синергия», организуемой КНИТУ при поддержке ПАО «Газпром».

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