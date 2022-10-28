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НовостиОбщество28 октября 2022 11:03

Дети мобилизованных жителей Казани зимой смогут бесплатно посещать катки

Сделать это можно будет по специальной карте «Батыр»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Желающим нужно будет обратиться на кассу и предъявить свою карту.

Желающим нужно будет обратиться на кассу и предъявить свою карту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети казанцев, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, зимой смогут бесплатно посещать катки города по специальной карте «Батыр». По ней же ребята смогут посещать и другие культурные и спортивные объекты, коих в общей сложности 73. Чаще всего дети посещают представления в цирке и плавают в бассейнах, говорят власти города. На сегодня льготами воспользовались ребята из ста семей мобилизованных.

Напомним, карты «Батыр» дают право на бесплатное посещение учреждений культуры и спортивных объектов в городе, в том числе и муниципальных бассейнов. Для ее получения родителям необходимо с паспортом, свидетельством о рождении ребенка обратиться в администрацию района по прописке.

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