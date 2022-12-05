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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:50

Наиль Магдеев призвал ускорить ремонт инфекционной больницы в Набережных Челнах

Такую спешку мэр объяснил ростом заболеваемости коронавирусом
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Капремонт хотят вести параллельно с оказанием медицинской помощи.

Капремонт хотят вести параллельно с оказанием медицинской помощи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 5 декабря, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал строителей ускорить работы в инфекционной больнице и перейти с ремонта блока «А» на блок «Г». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам градоначальника, нужно найти возможность, чтобы капремонт больницы проходил параллельно с оказанием медицинской помощи. Такую спешку он объяснил ростом заболеваемости коронавирусом среди местных жителей.

Напомним, ранее журналистка Ксения Собчак в очередной раз заявила о необходимости ремонта в здании горбольницы №5 в татарстанском автограде.

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