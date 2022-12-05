В Казани "Ак Барс" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

В овертайме победу "Ак Барсу" принес казанский нападающий Станислав Галиев. Фото: ak-bars.ru

В Казани 4 декабря "Ак Барс" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:2.

В первом и втором периоде счет сохранялся нулевым. В третьем периоде первый гол забил нападающий казанцев Дмитрий Воронков. После счет сравнял Иван Муранов. Затем игрок "Динамо" Андрей Миронов вывел свою команду вперед. ъ

За несколько секунд до конца третьего периода казанский защитник Вячеслав Войнов сделал счет 2:2. В овертайме победу хозяевам льда принес Станислав Галиев.

- Боевая игра. Может быть, было немного голевых моментов, но матч очень напряженный, - отметил исполняющий обязанности главного тренера "барсов" Юрий Бабенко.

Напомним, несмотря на победу в последнем матче с "Локомотивом" (3:2) 2 декабря, Олег Знарок решил покинуть пост главного тренера казанского "Ак Барса". Руководство команды, в свою очередь, объяснило уход Знарка его желанием изменить подход игроков к работе.

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