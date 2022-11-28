В Татарстан поступила последняя в сезоне партия вакцины от свиного гриппа

Естественный иммунитет местных жителей к этой болезни достаточно низкий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстан поступила последняя в этом сезоне партия вакцины от свиного гриппа. Она уже распределена между медучреждениями. Для того, чтобы привиться, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, сообщает Минздрав Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось о первом случае свиного гриппа осенью 2022 года. Долгое его отсутствие в республике снизило естественный иммунитет жителей к этой болезни.

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