Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 10:33

В Татарстан поступила последняя в сезоне партия вакцины от свиного гриппа

Привиться можно в поликлинике по месту жительства
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Естественный иммунитет местных жителей к этой болезни достаточно низкий.

Естественный иммунитет местных жителей к этой болезни достаточно низкий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстан поступила последняя в этом сезоне партия вакцины от свиного гриппа. Она уже распределена между медучреждениями. Для того, чтобы привиться, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, сообщает Минздрав Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось о первом случае свиного гриппа осенью 2022 года. Долгое его отсутствие в республике снизило естественный иммунитет жителей к этой болезни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram