Для строительства Вознесенского тракта в Казни изымут еще два участка в Советском районе

Владельцам территорий скоро придут уведомления о выкупе земли.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для строительства Вознесенского тракта будут изъяты еще два участка в Советском районе. На этот раз – на улицах Гвардейская и Аделя Кутуя. Соответствующее постановление опубликовали в электронном сборнике документов Исполкома города.
Речь идет об участке площадью 278 квадратных метров между улицами Гвардейская и Аделя Кутуя и участке площадью 658 квадратных метров на улице Аделя Кутуя. Их владельцам в скором времени придут уведомления о выкупе земли.
Напомним, ранее сообщалось, что для строительства Вознесенского тракта в столице Татарстана будет изъят участок в 5,8 тысячи «квадратов». Он принадлежит ООО «Альгор-Недвижимость».
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