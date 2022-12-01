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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:10

Для строительства Вознесенского тракта в Казни изымут еще два участка в Советском районе

Они расположены на улицах Гвардейская и Аделя Кутуя
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Владельцам территорий скоро придут уведомления о выкупе земли.

Владельцам территорий скоро придут уведомления о выкупе земли.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для строительства Вознесенского тракта будут изъяты еще два участка в Советском районе. На этот раз – на улицах Гвардейская и Аделя Кутуя. Соответствующее постановление опубликовали в электронном сборнике документов Исполкома города.

Речь идет об участке площадью 278 квадратных метров между улицами Гвардейская и Аделя Кутуя и участке площадью 658 квадратных метров на улице Аделя Кутуя. Их владельцам в скором времени придут уведомления о выкупе земли.

Напомним, ранее сообщалось, что для строительства Вознесенского тракта в столице Татарстана будет изъят участок в 5,8 тысячи «квадратов». Он принадлежит ООО «Альгор-Недвижимость».

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