Для строительства Вознесенского тракта в Казни изымут еще два участка в Советском районе

Владельцам территорий скоро придут уведомления о выкупе земли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для строительства Вознесенского тракта будут изъяты еще два участка в Советском районе. На этот раз – на улицах Гвардейская и Аделя Кутуя. Соответствующее постановление опубликовали в электронном сборнике документов Исполкома города.

Речь идет об участке площадью 278 квадратных метров между улицами Гвардейская и Аделя Кутуя и участке площадью 658 квадратных метров на улице Аделя Кутуя. Их владельцам в скором времени придут уведомления о выкупе земли.

Напомним, ранее сообщалось, что для строительства Вознесенского тракта в столице Татарстана будет изъят участок в 5,8 тысячи «квадратов». Он принадлежит ООО «Альгор-Недвижимость».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram