Для строительства Вознесенского тракта в Казани изымут участок в 5,8 тысячи «квадратов»

На данный момент эта земля принадлежит ООО «Альгор-Недвижимость». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что для строительства Вознесенского тракта в Казани будет разом изъят земельный участок площадью более 5,8 тысячи квадратных метров. На данный момент он принадлежит ООО «Альгор-Недвижимость», но в скором времени будет выкуплен у собственника. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

У сотрудников Минземимущества республики и Главтатдортранса есть 30 дней, чтобы подготовить соглашение об изъятии участка и передать его собственнику. На ведомство также возложен контроль за исполнением данного постановления.

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